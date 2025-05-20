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Giriş Tarihi: 20.5.2025 15:26

Tomislav Mijatovic, Hırvatistan'ın başantrenörü oldu!

Anadolu Efes’in yardımcı antrenörü Tomislav Mijatovic, Hırvatistan Milli Takımı'nda başantrenörlük görevine getirildi.

AA
Tomislav Mijatovic, Hırvatistan’ın başantrenörü oldu!

Anadolu Efes, antrenörlerden Tomislav Mijatovic'in Hırvatistan Erkek Milli Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine getirildiğini açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Hırvatistan Milli Takımı'nda başantrenörlük görevini üstlenecek olan antrenörümüz Tomislav Mijatovic'i tebrik eder, kulübümüzdeki görevi devam ederken çıkacağı yeni yolculuğunda başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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Tomislav Mijatovic, Hırvatistan'ın başantrenörü oldu!
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