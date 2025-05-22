NBA’de sezonun MVP’si Shai Gilgeous-Alexander!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder'ın Kanadalı oyuncusu Shai Gilgeous-Alexander kariyerinde ilk kez MVP ödülünü aldı.

Bu sezon 100 kişiden oluşan küresel medya paneli, NBA En Değerli Oyuncu Ödülü'nün kazananını seçerken Gilgeous-Alexander, 913 puan aldı. Jokic 787, Antetokounmpo ise 470 puanda kaldı.

KAZANAN İKİNCİ KANADALI OLDU

Thunder'ın yıldız oyuncusu, daha önce iki kez MVP seçilen Steve Nash (2004-2005 ve 2005-2006) ile birlikte bu onuru kazanan ikinci Kanadalı oyuncu oldu.

Gilgeous-Alexander, Thunder ile ödülü kazanan üçüncü oyuncu oldu ve Kevin Durant (2013-2014) ile Russell Westbrook'a (2016-2017) katıldı.

KARİYER REKORLARINI KIRDI

Thunder'ın yıldız oyun kurucusu, 2024-2025 normal sezonunda 76 maçta 34.2 dakika süre alarak 32,7 sayı, 5 ribaunt, 6,4 asist, 1,72 top çalma, 1,01 blok ortalamaları yakaladı, maç başına sayı, asist ve blok istatistiklerinde kendisinin kariyer rekorlarını kırdı.