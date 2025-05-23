Kalbimiz seninle F.Bahçe

THY Avrupa Ligi Dörtlü Final heyecanı Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bugün başlıyor. İlk kez Avrupa dışında bir ülkede düzenlenen organizasyonda Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos AKTOR ile kozlarını paylaşacak. Etihad Arena'daki mücadele TSİ 18.00'de oynanacak ve Tivibu Spor'dan naklen yayınlanacak. İki takım geçen sezon da Dörtlü Final'de karşılaşmış, kazanan Yunan ekibi olmuştu. İkinci maçta ise Olympiakos ile Monaco TSİ 21.00'de parkeye çıkacak. Galip gelen ekipler, pazar günü sezonun en büyüğü olmak için finalde ter dökecek. Üçüncülük sınavı da aynı gün oynanacak. 7. kez bu organizasyonda yer alan F.Bahçe, 2017'den sonra kupayı yine kazanmayı hedefliyor. Kanarya, ipi göğüslerse Türkiye'ye bu sezon basketbolda 2. Avrupa kupasını getirecek. F.Bahçe kadın basketbol takımı da FIBA Süper Kupası'nı müzesine götürmüştü.

JASİKEVICİUS: BU SENE FARKLI OLACAK

FENERBAHÇE Beko Başantrenörü Jasikevicius, geçen sezon Berlin'de rakiplerine kaybettiklerini hatırlatarak, "Umarım bu sene farklı olur. Geçen yıl iyi değildik. Panathinaikos kırılma anlarında bizden iyiydi. 40 dakika sonunda kim iyi olursa o kazanacak" dedi. Panathinaikos hocası Ergin Ataman ise ünvanlarını korumak istediklerini belirterek şunları söyledi: "Bir kez daha Avrupa Ligi'ni kazanacağımıza eminim. Şu an Panathinaikos-Olympiakos finali düşünmüyorum, önce Fenerbahçe'yi yenmeliyiz. Şu an finalin Panathinaikos-Olympiakos olsun derdinde değilim."