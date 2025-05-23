NBA konferans finalinde Oklahoma City Thunder, Minnesota’yı yenerek seride 2-0 öne geçti

NBA'de Batı konferansı finalinde Oklahoma, evinde Minnesota'yı konuk etti. Thunder, rakibini 118-103 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti. Paycom Center'da Timberwolves'u ağırlayan Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 38 sayı, 3 ribaunt, 8 asist, Jalen Williams 26 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, 5 top çalma ve Chet Holmgren 22 sayı, 4 ribaunt, 2 asistle mücadele etti.