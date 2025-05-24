Avrupa’yı salladık!

Fenerbahçe Beko büyük bir başarıya imza attı. THY EuroLeague Dörtlü Finali'nde, normal sezondaki iki maçta da yenildiği Panathinaikos Aktor ile karşılaştı sarı-lacivertliler… Ergin Ataman'ın çalıştırdığı, bu turnuvanın son şampiyonu olan Yunan takımı karşısında F.Bahçe'ye şans tanınmıyordu ama Abu Dabi'de Kanarya, 82-76'lık skorla kazanarak gücünü gösterdi. Birch, Nigel Hayes-Davis, Colson, Devon Hall ve Guduric ilk beşiyle başlayan F.Bahçe, oyunun kontrolünü daha başında ele aldı. İlk çeyreği 22-14 üstün kapatırken soyunma odasına 38-33 önde girdi. Üçüncü periyotta her iki takım da sayı üretmekte zorlandı.

CEDİ OSMAN ZORLADI, DEVON HALL İZİN VERMEDİ

Nunn'ın basketlerine F.Bahçe, Melli'yle cevap verdi. McCollum ile hücumda yeniden canlanan Jasikevicius'un öğrencileri, son periyoda 55-48'lik avantajla geçti. Final bölümünde üçlükler konuştu…

Panathinaikos'ta Cedi Osman, F.Bahçe'de de Hall sahnedeydi. Cedi ile Yunan temsilcisi bitime 3 dakika kala farkı 5'e kadar indirdi. Ama sazı eline alan ekibimiz, geri dönüşe izin vermedi ve müsabakayı 82-76 kazanarak adını finale yazdırdı. Tarihinde 4. kez EuroLeague'de final biletini alan Fenerbahçe, yarın şampiyonluk için yine Etihad Arena'da bu kez Monaco ile TSİ 20.00'de kozlarını paylaşacak. Fransız ekibi, yarı finalde Olympiakos'u 78-68 yenerek F.Bahçe'nin rakibi oldu.

NELER YAPTIN DEVON HALL!

Zaferin mimarı Devon Hall, keyifli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Çok mutlu olduğunu ancak 1 maçları daha bulunduğunu aktaran ABD'li basketbolcu, "Bazen başkaları, bazen ben katkı vereceğim. Büyük bir fark yok. Herkese güveniyoruz bu takımda. Errick ve Nicolo da çok iyilerdi" dedi. 18 sayı atan ve 6 üçlük denemesinde 4 isabet bulan Hall, 2 asist yaparken 1 de ribaund aldı. F.Bahçe'de Tarık Biberovic 15, McCollum 13, Baldwin 10 sayıyla çift hanelere ulaştı. Panathinaikos'a ise Cedi Osman'ın 22 sayılık performansı yetmedi.





JASİKEVİCİUS SONUNDA BAŞARDI

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Dörtlü Final organizasyonlarındaki şanssızlığını yendi. Kariyerinde üst üste 5, toplamda da 6. kez Final Four'da yer alan Litvanyalı koç, 2. kez finale kaldı. Daha önce sadece 2021'de Barcelona'yla finale yükselen Jasikevicius, Ergin Ataman'a karşı da Dörtlü Final organizasyonlarında ilk kez galip geldi. Daha önce oynanan iki karşılaşmada da Ataman'ın takımları gülen taraf olmuştu.



ALİ KOÇ ARMAYI ÖPTÜ

MÜSABAKAYI sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç da oğlu Kerim Rahmi Koç ile saha kenarından takip etti. Final biletinin alınması sonrası büyük sevinç yaşayan Başkan Ali Koç, kendisine uzatılan mikrofonlara, yakasındaki Fenerbahçe armasını öperek karşılık verdi ve "Yeterli bence" dedi.





ATAMAN ŞANS DİLEDİ

Geçen sezon Panathinaikos Aktor ile EuroLeague şampiyonluğu yaşayan başantrenör Ergin Ataman, dün Fenerbahçe Beko'ya elenmesi sonrası kupa hayalini yarım bıraktı. Müsabakanın son anlarında üzüntülü hâli ekranlara da yansıyan Ataman, "Fenerbahçe bizden iyi oynadı. Çok iyi savunma yaptılar. Onlara finalde bol şans diliyorum" ifadelerini kullandı.

1 GÖRÜŞ Suat UMURHAN

Vura vura, kıra kıra

Geçen sezon Berlin'de yarı finalde Panathinaikos'a 73-57 yenilip final biletini kaçıran F.Bahçe, bu kez intikamını aldı. Sarı-lacivertliler baştan sona oyunu yöneten, tüm topları istediği gibi kullanıp savunmada Yunan ekibinin tüm dengelerini bozan bir karşılaşmayı geride bıraktı. İlk çeyrekte iyi savunma yapan Panathinaikos'un direncini dış şutlardaki isabetlerle kıran F.Bahçe, 22-14'lük üstünlükle ikinci çeyreğe başladı. Panathinaikos ikinci çeyreğin son bölümünde ekibimizin savunmasını Nunn'ın üst üste sayıları ile geçmeyi başarırken sertleşen oyunda Yunan ekibi farkı kapattı. İlk yarıda F.Bahçe 4 top çalarken ikinci devrede işler tam da istediğimiz gibiydi. Ergin Ataman'ın uzun bir sakatlığı atlatan Lessort'u sahaya sürdüğü hamlede Jasikevicius'un Melli adımı, maçın kilit noktası oldu. İtalyan oyuncu, pota altında F.Bahçe'nin direncini artırırken her topa son top gibi müdahale etme isteği, Pana'nın boyalı alandaki tüm etkisini de kırdı. Maça 11'de 7 üç sayı başarısı ile başlayan F.Bahçe, sonrasında bu özelliğini kaybedince 11'de 1 isabet oranına düştü. Son periyotta F.Bahçe, Pana'nın yaklaşmasına izin verse de McCollum'un üçlüğü ile 73-66'ya skoru getirip finali de maçı 82-76 ile kazanıp ceb-i ne koydu. 2017'deki şampiyonluğun ardından bir kez daha tarih yazmaya 1 adımı kalan F.Bahçe, finalde en büyük favori.