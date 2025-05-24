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Giriş Tarihi: 24.5.2025 18:20

Galatasaray, basketbolda play-off biletini kaptı!

Galatasaray, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-in etabı 7-8. sıra eşleşmesinde Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 94-90 mağlup etti ve play-off'a katılma hakkı kazandı.

AA
Galatasaray, basketbolda play-off biletini kaptı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-In Turu'nda Galatasaray ile Onvo Büyükçekmece Basketbol karşı karşıya geldi. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maçı sarı-kırmızılılar 94-90 kazandı.

Bu sonucun ardından Galatasaray, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off Turu'nda mücadele etme hakkı elde etti.

Onvo Büyükçekmece Basketbol ise play-off bileti için 9-10. sıra eşleşmesindeki Bursaspor Yörsan-Türk Telekom maçının galibiyle karşılaşacak.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Galatasaray: Wallace 16, Palmer 23, Göksenin Köksal 5, Blumbergs 2, Delgado 8, Young, Sadık Emir Kabaca, Cummings 20, Izundu 13, Buğrahan Tuncer 7

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Ata Kahraman 11, Franke 16, Starks 23, Sajus 12, Bruinsma 13, Rebic, Emircan Koşut, Yesukan Onar, Arda Berk Kaya, Love 13, Zagorac 2

1. Periyot: 15-23

Devre: 41-41

3. Periyot: 63-66

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Galatasaray, basketbolda play-off biletini kaptı!
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