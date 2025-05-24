Galatasaray, basketbolda play-off biletini kaptı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-In Turu'nda Galatasaray ile Onvo Büyükçekmece Basketbol karşı karşıya geldi. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maçı sarı-kırmızılılar 94-90 kazandı.
Bu sonucun ardından Galatasaray, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off Turu'nda mücadele etme hakkı elde etti.
Onvo Büyükçekmece Basketbol ise play-off bileti için 9-10. sıra eşleşmesindeki Bursaspor Yörsan-Türk Telekom maçının galibiyle karşılaşacak.
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Galatasaray: Wallace 16, Palmer 23, Göksenin Köksal 5, Blumbergs 2, Delgado 8, Young, Sadık Emir Kabaca, Cummings 20, Izundu 13, Buğrahan Tuncer 7
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Ata Kahraman 11, Franke 16, Starks 23, Sajus 12, Bruinsma 13, Rebic, Emircan Koşut, Yesukan Onar, Arda Berk Kaya, Love 13, Zagorac 2
1. Periyot: 15-23
Devre: 41-41
3. Periyot: 63-66