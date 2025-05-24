Sarunas Jasikevicius: Sabırsızlıkla şampiyonluk maçını bekliyoruz

''FİNAL İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ''

Sarı-lacivertlilerin başantrenörü Jasikevicius, zor bir maç oynayacaklarını vurgulayarak, "Bu maçı oynayacak olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sabırsızlıkla şampiyonluk maçını bekliyoruz. Kazanmak istiyorsanız komple iyi olmanız gerekir. Finalde oyunun her alanında iyi olmalısınız. Pek çok şey savunma kaynaklı olacaktır. Tabii ki hücumda verdiğimiz kararlar da çok belirleyici. Eğer hücumda akıllıca oynarsanız bu savunmamıza da yardımcı olur. Belki en iyi maçınızı oynayamazsınız ama komple doğru oynamalısınız." ifadelerini kullandı.

Sezon ortası takıma katılan 37 yaşındaki Errick McCollum için övgü dolu sözlerle bahseden Jasikevicius, "Wilbekin sakatlanınca sezonun o bölümünde oyun kurucu baktık. Çok şanslıydık Errick konusunda. Müthiş bir katkı oldu. Kariyeri boyunca zor anlarda ön plana çıktı. Dün de bunun çok güzel örneğini izledik." dedi.

Panathinaikos formasıyla 2009'da Vassilis Spanoulis ile şampiyonluk yaşadığının hatırlatılması üzerine Litvanyalı başantrenör, "Profesyonel oyuncu olduğumda çok hayal kurdum. NBA'e gitmek, şampiyon olmak gibi. Ama Avrupa Ligi finalinde Vassilis ile başantrenör olarak yan yana olacağımı hiç düşünmemiştim, hayal de etmemiştim. Bu inanılmaz bir durum." diye konuştu.

Fenerbahçe Beko'nun milli basketbolcusu Tarık Biberovic ise "Her iki takım da burada olmayı hak etti. En iyi olan kazansın kupayı. Kariyerimin en iyi basketbolunu oynadığım bir sezon geçiriyorum. Bunun için mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.