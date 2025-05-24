Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi: Anadolu Efes, Beşiktaş’ı devirdi!

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28. hafta erteleme maçında Beşiktaş Fibabanka'yı konuk etti. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 90-87 kazandı.

Siyah-beyazlılar, bu sonuçla ligi averajla 2. tamamlayarak play-off turunda Galatasaray ile eşleşti. Anadolu Efes ise normal sezonu 3. bitirdi ve play-off'ta Mersinspor'un rakibi oldu.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Anadolu Efes: Bryant 10, Rıdvan Öncel 6, Thompson 12, Willis 14, Smits 17, Larkin 6, Nwora 1, Doğuş Özdemiroğlu 2, Burak Can Yıldızlı, Oturu 17, Erkan Yılmaz 5

Beşiktaş Fibabanka: Mathews 9, Berk İbrahim Uğurlu 10, Morgan 13, Sleva 13, Terry 9, Allman 4, Plavsic 6, Yiğit Arslan 18, Yağız Aksu, Kerem Kuthan Konan 5, Ahmet Ata Özbek

1. periyot: 20-27

Devre: 39-51

3. periyot: 66-73