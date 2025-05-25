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Giriş Tarihi: 25.5.2025 23:01

Başkan Erdoğan, Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti

Fenerbahçe Beko, EuroLeague Final Four finalinde maçında Fransa ekibi AS Monaco’yu 81-70 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertliler bu şampiyonlukla birlikte EuroLeague kupasını ikinci kez müzesine götürdü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşma sonrasıda Fenerbahçe Beko'yu tebrik eden bir paylaştım yaptı.

Başkan Erdoğan, Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Beko’yu tebrik etti

Fenerbahçe Beko, EuroLeague Final Four finalinde maçında Fransa ekibi AS Monaco'yu 81-70 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertliler bu şampiyonlukla birlikte EuroLeague kupasını ikinci kez müzesine götürdü.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI

Karşılaşmanın ardından X'te paylaşım yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Avrupa'nın en önemli basketbol organizasyonu THY Avrupa Ligi dörtlü finalinde rakiplerini mağlup ederek şampiyon olan ve hepimizi gururlandıran Fenerbahçe basketbol akımını ve tüm Fenerbahçe camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan, Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti
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