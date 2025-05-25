Fenerbahçe Beko - Monaco | Euroleague’de final heyecanı

THY Euroleague'de final heyecanı başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Yunan temsilcisi Panathinaikos'u mağlup ederek 7 yıl aradan sonra finale yükseldi. Fenerbahçe Beko'nun rakibi, final-four'da bir diğer Yunan temsilcisi olan Olympiakos'u saf dışı bırakan Fransız ekibi Monaco oldu. Zoırlu final saat 20:00'de başlayacak.