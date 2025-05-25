Fenerbahçe Beko - Monaco | Euroleague’de final heyecanı

THY Euroleague'de final heyecanı başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Yunan temsilcisi Panathinaikos'u mağlup ederek 7 yıl aradan sonra finale yükseldi. Fenerbahçe Beko'nun rakibi, final-four'da bir diğer Yunan temsilcisi olan Olympiakos'u saf dışı bırakan Fransız ekibi Monaco oldu. Zoırlu final saat 20:00'de başlayacak.
Final-Four'un ilk maçlarında her iki takım da Yunan ekiplerini saf dışı bıraktı. Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR'u 82-76, Monaco ise normal sezonun lideri Olympiakos'u 78-68 yenerek final bileti aldı.
FENERBAHÇE BEKO - MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?
Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da oynanacak final müsabakası TSİ 20.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE 4. KEZ FİNALDE
Başantrenör Saras Jasikevicius'un yönetimindeki sarı-lacivertliler, tarihindeki 4. final müsabakasına çıkacak.
MONACO'NUN İLK FİNALİ
Fransa'yı temsil eden Monaco, tarihinde ilk kez Avrupa Ligi finali oynayacak.