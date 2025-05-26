Helal olsun

Fenerbahçe Beko buraların yabancısı değil… 2015'ten 2019'a kadar üst üste 5 kez olmak üzere 2024 ve bu sezonu de ekleyince toplamda 7 kez Final Four'da boy gösteren bir takım. 2017'de İstanbul'da bu kupayı da kazanarak ülkenin gururu olmuştu... Ve dün... Organizasyonun son şampiyonu Yunan ekibi Panathinaikos'u 82-76 yenerek adını finale yazdıran sarı-lacivertliler, bir diğer Yunan ekibi Olympiakos'u 78-68'le geçen ve 32 yıl sonra final gören Monaco karşısına 8 yıllık hasreti bitirmek için çıktı. Sadece kulübün değil, oyuncu olarak kazandığı bu kupayı koç olarak ilk kez almak isteyen Sarunas Jasikevicius için de tarihi bir mücadeleydi. Onun için kimin kaç sayı attığının bir önemi yoktu. Önemli olan sonuçtu ve F.Bahçe Beko onu da 81-70'lik skorla aldı. İlk periyodu 20-18 geride kapattığında yüzler düştü ama moraller bozulmadı.Soyunma odasına 35-33 önde gidilirken, galibiyetin sinyalleri verildi. Son periyoda 54-51'lik avantajla başlandı. Tarık Biberovic'in en kritik anda rakibine yaptığı faulde Jasikevicius'un ekranlara yansıyan kızgınlığı, Nicola Melli'nin en beklenmedik ve ihtiyaç duyulan anlarda attığı sayılar. Guduric'in süre biterken potaya gönderdiği sayılar,Baldwin'in oyundan ihraç edildikten sonra saha kenarında yaşadığı heyecan, bitime saniyeler kala gözlerden dökülen mutluluk gözyaşları tarihin sayfalarındaki yerini aldı. Bu zafer, ezeli rakibi 25. Türkiye Şampiyonluğu'nu kutlarken, taraftarın yüzünü güldüren, futbolun getirdiği kara bulutları da dağıtan bir zaferdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından "Avrupa'nın en önemli basketbol organizasyonu THY Avrupa Ligi dörtlü finalinde rakiplerini mağlup ederek şampiyon olan ve hepimizi gururlandıran Fenerbahçe basketbol takımını ve tüm Fenerbahçe camiasını yürekten tebrik ediyorum" paylaşımı yaptı. F.Bahçe Başkanı Ali Koç ise karşılaşma sonrası yaptığı konuşmada, "Sayın Cumhurbaşkanımız biter bitmez ilk arayan oldu. Sağ olsun hem camiamızı hem de takımı kutladı. Sevincimizi paylaştığı için teşekkür ediyorum" diye konuştu.THY EuroLeague'de geçen yılın şampiyonu Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos, 3.'lük maçında bir diğer Yunan temsilcisi Olympiakos'a 97-93 yenilerek, dördüncü oldu. Panathinaikos ilk maçında F.Bahçe Beko'ya 82-76 mağlup olmuştu.Fenerbahçe Beko, Avrupa'nın en büyüğü olurken, şampiyonluk kupasının yanı sıra 1.8 milyon Euro'luk ödülün de sahibi oldu. Bu başarıyla kulüp kasasına yaklaşık 80 milyon TL girdi. Monaco ise 1 milyon Euro kazandı.Başkan Ali Koç, maçın bitimiyle ellerini havaya açıp "Şükürler olsun" derken, gözyaşı döken oğlu Kerim Rahmi'ye sarılıp uzun süre öyle kaldı. Başkan duygularını şöyle dile getirdi: "Ülkemize armağan olsun. İnşallah daha fazla sevinç gözyaşları dökeceğimiz başarılar yolda. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun."Fenerbahçe Beko'nun 2017'deki ilk EuroLeague şampiyonluğunda kulübün başkanı olan Aziz Yıldırım, dünkü başarıdan sonra oyuncuları ilk kutlayan isim oldu. Yıldırım, "Dünyanın en güzel takımı ünvanını taraftarlarımızca hak etmiş, çok büyük emekler verilerek turnuvanın devleriyle yarışır pozisyona gelen ve 8 yıl önce ülkemize Avrupa'nın en büyük kupasını getiren takımımız Fenerbahçe, bugün bu gururu camiamıza ve ülkemize bir kez daha yaşatmıştır. Bu büyük başarıya ulaşma yolunda emeği bulunan herkesi tebrik ederim" ifadelerini kullandı.