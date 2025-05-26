Sarunas Jasikevicius: "Şampiyon olmak dünyanın en güzel duygusu"

Taraftarı ve oyuncuları kutlayan 49 yaşındaki Litvanyalı başantrenör, "Nasıl acı çekeceğimizi, her şeyi nasıl yapacağımızı bilerek şampiyonluğu kazandık. Uzun yıllar bu kadar yakın olduktan ve sürekli burada (finaller) bulunduktan sonra omuzlarımda büyük bir yük vardı. Tümseği aşmak bazı anlarda zor oldu. Kupayı aileme, özellikle de eşime armağan etmek istiyoruz. Yıllar boyunca tüm çılgın arkadaşlarımı o idare etti." ifadelerini kullandı.

Final maçının MVP'si Nigel Hayes-Davis hakkında da değerlendirmelerde bulunan tecrübeli çalıştırıcı, "Onun rolünün değiştiğini düşünmüyorum. Genel olarak sahada ne görürseniz görün, oyuncularla iyi bir ilişki kurmak için gerçekten büyük çaba sarf ediyorum. Nigel, dörtlü finale yüzde yüzüyle gelmedi. Yarı finaldeki oyununu gerçekten takdir ettim, sabırlıydı, zorlamıyordu. Bu bir olgunluk göstergesidir. Onun iş ahlakından memnunum." ifadelerini kullandı.

Marko Guduric'in performansının kupa adına belirleyici olduğuna da değinen Jasikevicius, "Marko gerçekten çok sağlam. Ondan ne istediğimizi anlıyor. Gerçekten agresifti. Monaco'ya karşı attığı şutlar şampiyonluğu bizim için belirledi." değerlendirmesinde bulundu.

DAVİS: "AİLENİN MUTLU OLDUĞU ANIN TADINI ÇIKARIYORUM"

MVP seçilen Nigel-Hayes Davis, şampiyonluk sonrası ne hissedeceğinden emin olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tüm yıl boyunca, özellikle de geçen ay kazanmak için gerekenlere sahip olduğumuza inandım. Diğer herkesi izliyorum, takım arkadaşlarımı mutlu görmek güzel. Personel mutlu, herkes mutlu. Tüm ailenin mutlu olduğu anın tadını çıkarıyorum. Böyle maçlarda yüzde 90 çaba gerekir. Daha büyük bir takıma sahip olduğumuzu hissediyorum. Kenardan oyuncular getirebildik ve 1, 2, 5 dakika oynayıp bize bir şeyler verebildiler. 40 dakikanın sonunda kazanan şampiyon olur ve biz olduk."

DAVİS'TEN "SULU" ŞAKA

Nigel-Hayes Davis, kendisini basın toplantısından uğurlarken "Fena değildin." diyerek espri yapan başantenör Jasikevicius'a "sulu" şaka yaptı. Davi, elindeki su şişesini Litvanyalı çalıştırıcının üstüne boşalttı.

Kendini kurulamaya çalışan Jasikevicius, oyuncusunun kutlamasına "Yeni neslin problemi bu. Nasıl kutlama yapacaklarını bilmiyorlar." şeklinde espirili yanıt verdi.