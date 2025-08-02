Lakers’tan Luka Doncic’e yeni sözleşme!

Los Angeles Lakers'ta Luka Doncic ile yeni sözleşme yapıldı.

NBA'den yapılan açıklamada, "Luka Doncic, gelecek yaz serbest oyuncu statüsüne düşmeden yeni takımıyla uzun vadeli bir gelecek kurmak için Los Angeles Lakers ile 3 yıllığına 165 milyon dolar tutarında maksimum sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşma, Doncic'in 2028 yılına kadar Los Angeles'ta kalmasını sağlıyor." denildi.

NBA'de 5 kez All-Star'a seçilen Doncic, 2 Şubat 2025'te Dallas Mavericks'ten takas yoluyla Lakers'a katıldıktan sonra oynadığı 28 maçta ortalama 28,2 sayı, 8,1 ribaunt, 7,5 asist ve 1,6 top çalma üretti.