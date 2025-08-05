NBA yıldızları, FIBA EuroBasket 2025’te!

Finlandiya, Polonya, Kıbrıs Rum Kesimi ve Letonya'da 27 Ağustos-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) kadrolarında Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) oyuncularını barındıran birbirinden yetenekli milli takımlara ev sahipliği yapacak.
Ülkelerinin geniş kadrolarına davet edilen ve bu yaz milli formayı giymesi beklenen NBA oyuncuları da turnuvada yer alacak.
Oyuncular şu şekilde:
Türkiye
Adem Bona (Philadelphia 76ers)
Alperen Şengün (Houston Rockets)
Bosna-Hersek
Jusuf Nurkic (Utah Jazz)
Çekya
Vit Krejci (Atlanta Hawks)
Finlandiya
Lauri Markkanen (Utah Jazz)
Fransa
Bilal Coulibaly (Washington Wizards)
Moussa Diabate (Charlotte Hornets)
Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder)
Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks)
Alex Sarr (Washington Wizards)
Guerschon Yabusele (New York Knicks)
Gürcistan
Goga Bitadze (Orlando Magic)
Sandro Mamukelashvili (Toronto Raptors)
Almanya
Tristan Da Silva (Orlando Magic)
Dennis Schroder (Sacramento Kings)
Franz Wagner (Orlando Magic)
Yunanistan
Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)
İtalya
Simone Fontecchio (Miami Heat)
Letonya
Kristaps Porzingis (Atlanta Hawks)
Litvanya
Jonas Valanciunas (Denver Nuggets)
Karadağ
Nikola Vucevic (Chicago Bulls)
Polonya
Jeremy Sochan (San Antonio Spurs)
Portekiz
Neemias Queta (Boston Celtics)
Sırbistan
Bogdan Bogdanovic (Los Angeles Clippers)
Nikola Jokic (Denver Nuggets)
Nikola Jovic (Miami Heat)
Nikola Topic (Oklahoma City Thunder)
Tristan Vukcevic (Washington Wizards)
Slovenya
Luka Doncic (Los Angeles Lakers)
İspanya
Santi Aldama (Memphis Grizzlies)
Eli John Ndiaye (Atlanta Hawks)
İsveç
Pelle Larsson (Miami Heat)