EuroBasket 2025 çeyrek final maçında Türkiye, Polonya'yı 91-77 mağlup ederek yarı finale yükseldi. A Milli Takım, EuroBasket'te 24 yıl sonra adını son 4 takım arasına yazdırdı. Bakan Bak ve TBF Başkanı Türkoğlu çeyrek final maçının ardından açıklamalarda bulundu. Türkoğlu, Milli basketbolcularla gurur duyduğunu ifade ederek, "Enerji, emek, efor, birliktelik, pozitif enerji ve aklınıza gelen her şeyi sahaya koyuyorlar. Son saniyeye kadar mücadele ediyorlar. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Cumhurbaşkanımız turnuvanın ilk günden beri bizi hep desteklediğini, arayıp takımımızın her zaman yanında olduğunu dile getirdi. Bu maçtan sonra da aradı. Ona da buradan tekrar şükranlarımızı sunarım" diye konuştu.

BAKAN BAK: 12 DEV ADAM EFSANESİ UYANIYOR

Basketbol Milli Takımı'nı tebrik eden Bakan Bak, "12 Dev Adam efsanesi uyanıyor. Burada onu gösterdiler. İsveç'i, Polonya'yı elediler. Şimdi finale yürüyorlar. Beklentimiz final ve madalya. Dolayısıyla 12 Dev Adam'ın bugün ortaya koyduğu mücadele, enerji, coşku ve milyonların desteği bizleri gururlandırıyor. Onlara başarılar diliyoruz. İnanılmaz tempo ortaya koydular. Maçı götürdüler ve tamamladılar. Tabi bugünler Türk basketbolu için önemli. Türk basketbolunun finale yürümesi bizim için çok kıymetli. Basketbol Gelişim Merkezi başta olmak üzere ülkemizde basketbola büyük yatırımlar yapıldı. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. O da hep desteğini iletiyor sporcularımıza. Tabi Hidayet Başkan'ı, ekibini ve hocamız Ergin Ataman'ı da tebrik ediyoruz. Onların da çabalarını kutluyoruz. Zaten ilk günden itibaren Ergin Hoca madalya için gideceğimizi söylemişti ve bu madalya için yürüyoruz. Milyonların desteği, duası ve buraya gelen seyircilere herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah finale çıkıp ülkemizi sevindirecekler ve oradan başarıyla dönecekler. '12 Dev Adam efsanesi ayağa kalktı' diye söyleyebiliriz" ifadelerinde bulundu.