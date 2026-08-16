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Giriş Tarihi: 16.08.2026 21:19

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Litvanya maçı mesaisi başladı!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur J Grubu'nda 28 Ağustos'ta Litvanya ile oynayacağı maçın hazırlıklarına start verdi.

AA
A Milli Erkek Basketbol Takımı’nda Litvanya maçı mesaisi başladı!
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FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur J Grubu'nda 28 Ağustos'ta Litvanya'yı konuk edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki antrenman, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde gerçekleştirildi.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmayı TBF Başkan Vekili Harun Erdenay ve TBF yöneticileri takip etti.

21-22 Ağustos'ta düzenlenecek Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa için 18 Ağustos'ta Almanya'ya hareket edecek milliler, hazırlıklarını bu ülkede sürdürecek. Milliler Hamburg'daki Barclays Arena'da gerçekleştirilecek organizasyonda 21 Ağustos'ta Hırvatistan ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar 22 Ağustos'ta oynanacak son maçın ardından İstanbul'a dönerek Litvanya maçının hazırlıklarına devam edecek.

Litvanya'yı 28 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de konuk edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, 31 Ağustos Pazartesi günü TSİ 22.30'da da deplasmanda İzlanda'yla karşılaşacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI #TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU #ERGİN ATAMAN

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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Litvanya maçı mesaisi başladı!
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