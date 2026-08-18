Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda Frederic Dusart dönemi!
Giriş Tarihi: 18.08.2026 14:02

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda Frederic Dusart dönemi!

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı'nda Frederic Dusart başantrenörlük koltuğuna oturdu.

AA
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’nda Frederic Dusart dönemi!
  • ABONE OL

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Frederic Dusart getirildi.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımımızın yeni başantrenörü Frederic Dusart oldu. RAMS Park'taki imza töreni Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara'nın katılımı ile gerçekleştirildi. Frederic Dusart'a Galatasaray ailesine hoş geldin diyor, başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Profesyonel kariyerine ülkesinin ESBVA-LM Villeneuve d'Ascq takımında yardımcı antrenör olarak adım atan Dusart, Fransız temsilcisi ile Avrupa Kupası ve Fransa Ligi şampiyonlukları yaşadı.

Dusart, ayrıca Belçika ekibi Castors Braine ile 3 Belçika Ligi ve 2 Belçika Kupası şampiyonlukları da elde etti.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#GALATASARAY KULÜBÜ #GALATASARAY

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda Frederic Dusart dönemi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA