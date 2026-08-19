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Giriş Tarihi: 19.08.2026 18:57

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Dünya Kupası mesaisi hız kesmedi!

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası hazırlıklarına hız kesmeden devam etti.

AA
A Milli Kadın Basketbol Takımı’nda Dünya Kupası mesaisi hız kesmedi!
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Almanya'nın Başkenti Berlin'de 4-13 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'na hazırlanın A Milli Kadın Basketbol Takımı, çalışmalarına devam etti.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki antrenman başantrenör Andrea Mazzon yönetiminde gerçekleştirildi.

Yaklaşık 2 saat süren antrenman taktik ve şut ağırlıklı geçti. A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlıkları kapsamında 22 ve 23 Ağustos'ta Çekya'yla özel maçta karşı karşıya gelecek. Berlin'deki organizasyon öncesinde Almanya'nın Köln kentine gidecek milliler, 26 ve 27 Ağustos'ta ev sahibi Almanya'yla hazırlık maçı oynayacak.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda 22 yaşındaki oyuncu Berfin Sertoğlu, sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu, oyuncunun sağ bacak tibia kemiğinde stres kırığı tespit edildiğini belirterek "Türkiye Basketbol Federasyonu olarak milli oyuncumuz Berfin Sertoğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi sunar, en kısa sürede parkelere dönmesini temenni ederiz." ifadelerini kullandı.

Berfin Sertoğlu'nun yerine Ceren Akpınar kadroya dahil edildi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#A MİLLİ KADIN BASKETBOL TAKIMI #TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU #DÜNYA KUPASI

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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Dünya Kupası mesaisi hız kesmedi!
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