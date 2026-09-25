Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Fenerbahçe, EuroLeague'e galibiyetle başladı! Bologna'yı evinde devirdi
Giriş Tarihi: 25.09.2026 22:53 Son Güncelleme: 25.09.2026 23:09

Fenerbahçe, EuroLeague'e galibiyetle başladı! Bologna'yı evinde devirdi

Fenerbahçe, EuroLeague'in ilk haftasında evinde Virtus Bologna'yı 78-68 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Fenerbahçe, EuroLeague’e galibiyetle başladı! Bologna’yı evinde devirdi
  • ABONE OL

Fenerbahçe, EuroLeague'in ilk haftasında evinde İtalyan temsilcisi Virtus Bologna ile karşı karşıya geldi.

İki kez şampiyonluk yaşadığı EuroLeague'de yeni sezona galibiyetle başlayan sarı-lacivertli ekip, Virtus Bologna karşısında galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Karşılaşmaya iki takım da kontrollü başladı. Fenerbahçe Tarfin, düşük tempoda geçen ve daha çok boyalı alandan skor üretilen ilk periyodu 23-17 önde tamamladı.

İki ekibin de hücumda ritim yakalamakta zorlandığı ikinci çeyrekte üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertli takım, soyunma odasına 39-38 üstün gitti.

Üçüncü periyoda istekli başlayan Virtus Bologna, peş peşe bulduğu basketlerle 26. dakikada 7 sayılık üstünlük yakaladı: 46-53. Kalan bölümde 13-0'lık seri elde eden Fenerbahçe, bu çeyreği 59-55 önde bitirdi.

Sadece iki kez geriye düştüğü dördüncü ve son periyotta Horton-Tucker'ın skorer oyunuyla etkili olan ve son bölümde farkı çift hanelere çıkaran Fenerbahçe Tarfin, karşılaşmayı 78-68 kazandı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe, EuroLeague'e galibiyetle başladı! Bologna'yı evinde devirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA