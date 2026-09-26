Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Beşiktaş’ta yeni transfer sakatlandı! Kırık tespit edildi
Giriş Tarihi: 26.09.2026 20:02

Beşiktaş’ta yeni transfer sakatlandı! Kırık tespit edildi

Beşiktaş Basketbol’da Valencia Basket ile oynanan maçta sol el bileğinden sakatlık yaşayan DaQuan Jeffries’te kırık tespit edildiği açıklandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Beşiktaş’ta yeni transfer sakatlandı! Kırık tespit edildi
  • ABONE OL

Beşiktaş Basketbol, EuroLeague'in ilk maçında Valencia Basket ile İstanbul'da karşı karşıya gelmişti. Siyah-beyazlılarda, DaQuan Jeffries'in maçın ilk çeyreğinde sol el bileğinden sakatlık yaşadığı belirtildi.

DaQuan Jeffries'in yaşadığı sakatlığa rağmen fedakarlık göstererek oyuna devam etmek istediği kaydedildi.

Yapılan kontrollerde, DaQuan Jeffries'in sol el bileğindeki bir kemikte kırık tespit edildiği aktarıldı.

DaQuan Jeffries'in tedavisine başlandığı ve sürecin sağlık ekibi tarafından yakından takip edildiği belirtildi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#VALENCİA BASKET #EUROLEAGUE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş’ta yeni transfer sakatlandı! Kırık tespit edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA