Beşiktaş’ta yeni transfer sakatlandı! Kırık tespit edildi

Beşiktaş Basketbol, EuroLeague'in ilk maçında Valencia Basket ile İstanbul'da karşı karşıya gelmişti. Siyah-beyazlılarda, DaQuan Jeffries'in maçın ilk çeyreğinde sol el bileğinden sakatlık yaşadığı belirtildi.
DaQuan Jeffries'in yaşadığı sakatlığa rağmen fedakarlık göstererek oyuna devam etmek istediği kaydedildi.
Yapılan kontrollerde, DaQuan Jeffries'in sol el bileğindeki bir kemikte kırık tespit edildiği aktarıldı.
DaQuan Jeffries'in tedavisine başlandığı ve sürecin sağlık ekibi tarafından yakından takip edildiği belirtildi.