Fenerbahçe potada Bologna’yı ezdi geçti

EUROLEAGUE'IN ilk haftasında F.Bahçe Tarfin sahasında İtalyan ekibi Virtus Bologna'yı 78-68 mağlup etti ve galibiyetle başlangıç yaptı.
Periyotlar 23-17, 16-21, 20-17 ve 19-13 sona erdi. Avrupa'daki diğer temsilcimiz Beşiktaş, evinde Valencia'ya 96-94 kaybetti.
Öte yandan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2026-27 sezonunun açılış maçında TOFAŞ, evinde Pizzabulls Bordo Bandırma'yı 90-89 yendi.
Bursa temsilcisi, son saniyede kendi yarı alanından Yiğitcan Saybir'in attığı 3 sayılık basketle maçı kazandı.
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Mete Efendioğlu - Editör