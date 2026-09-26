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Giriş Tarihi: 26.09.2026

Fenerbahçe potada Bologna’yı ezdi geçti

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Fenerbahçe potada Bologna’yı ezdi geçti
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EUROLEAGUE'IN ilk haftasında F.Bahçe Tarfin sahasında İtalyan ekibi Virtus Bologna'yı 78-68 mağlup etti ve galibiyetle başlangıç yaptı. Periyotlar 23-17, 16-21, 20-17 ve 19-13 sona erdi. Avrupa'daki diğer temsilcimiz Beşiktaş, evinde Valencia'ya 96-94 kaybetti. Öte yandan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2026-27 sezonunun açılış maçında TOFAŞ, evinde Pizzabulls Bordo Bandırma'yı 90-89 yendi. Bursa temsilcisi, son saniyede kendi yarı alanından Yiğitcan Saybir'in attığı 3 sayılık basketle maçı kazandı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Fenerbahçe potada Bologna’yı ezdi geçti
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