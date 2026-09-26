Fenerbahçe Tarfin sezona kazanarak başladı!

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe Tarfin ile Emlak Konut karşı karşıya geldi.
Müsabaka Metro Enerji Salonu'nda oynandı.
Fenerbahçe Tarfin, Emlak Konut karşısında parkeden 87-78 galip ayrıldı.
Fenerbahçe Tarfin'de 18 sayı üreten Alperi Onar maçın en skorer oyuncusu oldu.
Emlak Konut'ta 14 sayılık performans sergileyen Melek Uzunoğlu mağlubiyeti engelleyemedi.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe Tarfin, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sezona galibiyetle başladı.