Galatasaray MCT Technic sezona farklı kazanarak başladı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray MCT Technic, Çayırova Belediyespor ile kozlarını paylaştı.
Karşılaşma Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı.
Galatasaray MCT Technic, Çayırova Belediyespor'u 102-79'luk skorla mağlup etti.
Galatasaray MCT Technic'te 16'şar sayı üreten Smailagic ile Pierre ön plana çıktı.
Çayırova Belediyespor'da 21 sayılık performansıyla Crawford maçın en skorer oyuncusu oldu.
Bu sonucun ardından Galatasaray MCT Technic yeni sezona galibiyetle başladı.