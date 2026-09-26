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Giriş Tarihi: 26.09.2026 20:06

Galatasaray MCT Technic sezona farklı kazanarak başladı!

Galatasaray MCT Technic, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin ilk haftasında Çayırova Belediyespor karşısında 102-79 galip geldi.

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AA Basketbol
Galatasaray MCT Technic sezona farklı kazanarak başladı!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray MCT Technic, Çayırova Belediyespor ile kozlarını paylaştı.

Karşılaşma Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı.

Galatasaray MCT Technic, Çayırova Belediyespor'u 102-79'luk skorla mağlup etti.

Galatasaray MCT Technic'te 16'şar sayı üreten Smailagic ile Pierre ön plana çıktı.

Çayırova Belediyespor'da 21 sayılık performansıyla Crawford maçın en skorer oyuncusu oldu.

Bu sonucun ardından Galatasaray MCT Technic yeni sezona galibiyetle başladı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY MCT TECHNİC #TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ #SİNAN ERDEM SPOR SALONU

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Galatasaray MCT Technic sezona farklı kazanarak başladı!
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