Fenerbahçe Tarfin, Bahçeşehir Koleji’ne takıldı!

Bahçeşehir Koleji, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe Tarfin'i konuk etti.
Karşılaşma Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı.
Bahçeşehir Koleji, Fenerbahçe Tarfin karşısında parkeden 98-83 galip ayrıldı.
Bahçeşehir Koleji'nde 17 sayı üreten Malachi Flynn maçın en skorer oyuncusu oldu.
Fenerbahçe Tarfin'de Horton Tucker'ın 16 sayılık performansı ön plana çıktı.
Bu sonucun ardından Bahçeşehir Koleji, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezona galibiyetle başladı.
Fenerbahçe Tarfin ise ligde ilk haftayı mağlup kapattı.