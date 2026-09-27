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Giriş Tarihi: 27.09.2026 19:51 Son Güncelleme: 27.09.2026 19:52

Fenerbahçe Tarfin, Bahçeşehir Koleji’ne takıldı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin ilk haftasında Bahçeşehir Koleji, Fenerbahçe Tarfin’i 98-83 mağlup etti.

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Fenerbahçe Tarfin, Bahçeşehir Koleji’ne takıldı!
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Bahçeşehir Koleji, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe Tarfin'i konuk etti.

Karşılaşma Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı.

Bahçeşehir Koleji, Fenerbahçe Tarfin karşısında parkeden 98-83 galip ayrıldı.

Bahçeşehir Koleji'nde 17 sayı üreten Malachi Flynn maçın en skorer oyuncusu oldu.

Fenerbahçe Tarfin'de Horton Tucker'ın 16 sayılık performansı ön plana çıktı.

Bu sonucun ardından Bahçeşehir Koleji, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezona galibiyetle başladı.

Fenerbahçe Tarfin ise ligde ilk haftayı mağlup kapattı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ #BAHÇEŞEHİR KOLEJİ #FENERBAHÇE TARFİN

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Fenerbahçe Tarfin, Bahçeşehir Koleji’ne takıldı!
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