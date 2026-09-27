Trabzonspor, Bursaspor’u mağlup etti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Trabzonspor, Bursaspor'u konuk etti.
Karşılaşma Hayri Gür Spor Salonu'nda oynandı.
Trabzonspor, Bursaspor karşısında 82-76'lık skorla kazandı.
Bursaspor'da 20'şer sayı üreten Brandon Taylor ile Javon Freeman maçın en skorer oyuncuları oldu.
Trabzonspor'da Troy Caupain, Emanuel Terry ve Marcus Keene ürettikleri 12'şer sayıyla galibiyette ön plana çıktı.
Bu sonucun ardından Trabzonspor, ligde yeni sezona kazanarak başlangıç yaptı.
Bursaspor ise ilk haftayı mağlup tamamladı.
Trabzonspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş deplasmanında sahaya çıkacak.