Trabzonspor, Bursaspor’u mağlup etti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Trabzonspor, Bursaspor'u konuk etti.

Karşılaşma Hayri Gür Spor Salonu'nda oynandı.

Trabzonspor, Bursaspor karşısında 82-76'lık skorla kazandı.

Bursaspor'da 20'şer sayı üreten Brandon Taylor ile Javon Freeman maçın en skorer oyuncuları oldu.