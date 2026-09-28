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Giriş Tarihi: 28.09.2026 10:32 Son Güncelleme: 28.09.2026 10:39

Anadolu Efes, EuroLeague'de Real Madrid'i ağırlayacak

Anadolu Efes Basketbol Takımı, EuroLeague'in 2. haftasında yarın İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk edecek.

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AA
Anadolu Efes, EuroLeague’de Real Madrid’i ağırlayacak
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Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Lacivert-beyazlılar, ligin ilk haftasında bir başka İspanya temsilcisi Barcelona'ya deplasmanda 89-82 mağlup oldu.

Real Madrid ise aynı haftada Dubai Basketbol'a konuk olduğu müsabakadan 78-77 yenilgiyle ayrıldı.

Pablo Laso yönetimindeki Anadolu Efes, kazanarak organizasyonda sezonun ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 49. RANDEVU

Anadolu Efes ile Real Madrid, EuroLeague'de 49. kez karşılaşacak.

Organizasyonda iki takım arasında Mart 2002'den bu yana oynanan 48 karşılaşmanın 17'sini lacivert-beyazlılar, 31'ini ise İspanyol ekibi kazandı.

Taraflar arasında geçen yıl normal sezonda yapılan iki mücadeleyi 81-75 ve 82-71'lik skorlarla Real Madrid kazandı.

AVRUPA KUPALARINDAKİ 915. KARŞILAŞMA

Anadolu Efes, Real Madrid maçıyla Avrupa kupalarında 915. kez boy gösterecek.

Lacivert-beyazlılar, Avrupa'daki 914 karşılaşmada 506 galibiyet, 408 yenilgi yaşadı.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı EuroLeague'de ise Anadolu Efes, 667. maçını yapacak. Geride kalan 666 müsabakanın 349'unu kazanan lacivert-beyazlılar, 317'sinde sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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Anadolu Efes, EuroLeague'de Real Madrid'i ağırlayacak
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