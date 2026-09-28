Biotekno Körfez Basket, Esenler Erokspor’u mağlup etti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk hafta maçında Biotekno Körfez Basket, konuk ettiği Esenler Erokspor'u 88-79 yendi.

Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakada ilk dakilarda aldığı üstünlüğü koruyan Esenler Erokspor, birinci periyodu 26-21 önde bitirdi.

İkinci çeyreğe daha iyi başlayan Biotekno Körfez Basket, 11. dakikada farkı 1 sayıya (25-26) indirdi. Konuk ekip, Jerome ve McCollum'un sayılarıyla üstünlüğünü korusa da Davis'in etkili oyunuyla karşılık veren ev sahibi ekip, ilk yarının son 10 saniyesinde üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketle devre arasına 43-41 önde girdi.