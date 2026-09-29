Fenerbahçe’de Jan Vesely’e veda töreni düzenlendi!

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu ve Fenerbahçe Kulübü Basketbol Şubelerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Onan, Vesely için özel tasarlanan 24 numaralı formayı oyuncuya takdim etti.

Törende Fenerbahçe Tarfin Genel Menajeri Derya Yannier ve Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Menajeri Cenk Renda da yer aldı.

Mücadeleyi tribünden takip eden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım da Vesely ile kısa bir süre sohbet etti.