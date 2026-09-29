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Giriş Tarihi: 29.09.2026 10:39

Karşıyaka Basketbol'dan oyun kurucu takviyesi

Karşıyaka Basketbol, ABD'li oyun kurucu Markel Starks'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

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İHA
Karşıyaka Basketbol’dan oyun kurucu takviyesi
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Basketbol Süper Ligi'nde sezona mağlubiyetle başlayan Karşıyaka, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

İzmir ekibi, son olarak geçen sezon Manisa Basket formasını giyen 35 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Markel Starks'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Daha önce ülkemizde Yalova, Fenerbahçe, Darüşşafaka, Aliağa Petkimspor, Büyükçekmece ve Manisa Basket formaları giyen 35 yaşındaki oyun kurucu, geçen sezon Basketbol Süper Ligi'nde 14 maçta görev aldı. Manisa Basket formasıyla bu karşılaşmalarda 9.3 sayı, 1.9 ribaund ve 4.8 asist ortalamaları yakaladı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#KARŞIYAKA #BASKETBOL SÜPER LİGİ
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Karşıyaka Basketbol'dan oyun kurucu takviyesi
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