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Giriş Tarihi: 29.09.2026 09:01

Türk Telekom'un Avrupa Kupası mücadelesi başlıyor

Başkent ekibi, Basketbol Avrupa Kupası'ndaki ilk maçında yarın (30 Eylül çarşamba günü) La Laguna Tenerife'ye konuk olacak.

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AA
Türk Telekom’un Avrupa Kupası mücadelesi başlıyor
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Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife ile karşı karşıya gelecek.

Santiago Martin Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

Geçen sezon yarı finalde Cosea JL Bourg'a elenen Türk Telekom, Avrupa Kupası'na galibiyetle başlamayı amaçlıyor.

Başkent ekibi, B Grubu'nda La Laguna Tenerife'nin yanı sıra London Lions (İngiltere), Maxima Roma (İtalya), Siauliai Basketball (Litvanya), Skyliners Frankfurt (Almanya), U-BT Cluj-Napoca (Romanya) ve Umana Reyer Venice (İtalya) ile mücadele edecek.

Gruplarını ilk 4 sırada tamamlayan takımlar, üst tura yükselecek.

TÜRK TELEKOM'UN AVRUPA KUPASI KARNESİ

Avrupa Kupası'nda son yıllarda yükselen bir performans sergileyen Türk Telekom, geçen sezon yarı finalde organizasyona veda etti.

Başkent ekibinin Avrupa Kupası'nda daha önce sergilediği performans şöyle:

Sezon Sonuç
2008-09 Son 16
2009-10 Son 16
2018-19 Grup aşaması
2021-22 8'li final
2022-23 İkinci
2023-24 8'li final
2024-25 Çeyrek final
2025-26 Yarı final

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#TÜRK TELEKOM #BKT AVRUPA KUPASI #AVRUPA KUPASI
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Türk Telekom'un Avrupa Kupası mücadelesi başlıyor
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