Anadolu Efes Basketbol Takımı, Kızılyıldız’a konuk olacak!

Anadolu Efes Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 3. haftasında yarın Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Belgrad Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak.

Son olarak sahasında İspanyol ekibi Real Madrid'i 94-84 yenen lacivert-beyazlı takım, bu sezon ligdeki ilk galibiyetini elde etti.

İkinci hafta maçında İsrail'in Hapoel IBI takımına 81-80 mağlup olan Kızılyıldız'ın ise ligde henüz galibiyeti bulunmuyor.

AVRUPA KUPALARINDAKİ 916.KARŞILAŞMA

Anadolu Efes, Kızılyıldız maçıyla Avrupa kupalarında 916. kez boy gösterecek. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'daki 915 karşılaşmada 507 galibiyet, 408 yenilgi yaşadı.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, 668. maçını yapacak. Geride kalan 667 müsabakanın 350'sini kazanan lacivert-beyazlılar, 317'sinde sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör