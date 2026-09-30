Bahçeşehir Koleji evinde Roma’yı farklı devirdi!

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası D Grubu ilk hafta maçında, İtalyan ekibi Roma'yı ağırladı.
Temsilcimiz rakibini 91-78'lik skorla yenmeyi başardı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Jakub Zamojski (Polonya), Mario Majkic (Slovenya), Alberto Sanchez Sixto (İspanya)
Bahçeşehir Koleji: Reed 15, Flynn 14, Mike 7, Cavanaugh 11, Williams 9, Avramovic 13, Inglis 10, Furkan Haltalı 3, Ponitka 7, Kenan Sipahi 2
Roma Basketbol: Mannion 29, Ayayi 16, Strautins 9, Simonovic 13, Mezzanotte, Watson 3, Davis 2, Emejuru 4, Stevenson 2, Iuzzolino
1. Periyot: 23-18
Devre: 45-38
3. Periyot: 67-56