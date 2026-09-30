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Giriş Tarihi: 30.09.2026 21:37 Son Güncelleme: 30.09.2026 21:38

Bahçeşehir Koleji evinde Roma'yı farklı devirdi!

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası D Grubu ilk hafta maçında ağırladığı İtalya ekibi Roma Basketbol'u 91-78 mağlup etti.

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AA
Bahçeşehir Koleji evinde Roma’yı farklı devirdi!
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Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası D Grubu ilk hafta maçında, İtalyan ekibi Roma'yı ağırladı.

Temsilcimiz rakibini 91-78'lik skorla yenmeyi başardı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Jakub Zamojski (Polonya), Mario Majkic (Slovenya), Alberto Sanchez Sixto (İspanya)

Bahçeşehir Koleji: Reed 15, Flynn 14, Mike 7, Cavanaugh 11, Williams 9, Avramovic 13, Inglis 10, Furkan Haltalı 3, Ponitka 7, Kenan Sipahi 2

Roma Basketbol: Mannion 29, Ayayi 16, Strautins 9, Simonovic 13, Mezzanotte, Watson 3, Davis 2, Emejuru 4, Stevenson 2, Iuzzolino

1. Periyot: 23-18

Devre: 45-38

3. Periyot: 67-56

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#BAHÇEŞEHİR KOLEJİ #KENAN SİPAHİ
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Bahçeşehir Koleji evinde Roma'yı farklı devirdi!
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