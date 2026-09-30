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Giriş Tarihi: 30.09.2026

Euroleague’de çifte zafer

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TURGUT DOĞAN
Euroleague’de çifte zafer
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EuroLeague'in 2. haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında Alman ekibi Bayern Münih'i 100- 76'lık skorla farklı mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan heyecan dolu karşılaşmada periyotlar 31-15, 19-16, 25-20 ve 25-25 sona erdi. Ayrıca sarı-lacivertli kariyerini sonlandıran eski basketbolcu Jan Vesely'ye mücadele öncesi veda edildi. Maçı tribünden takip eden F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım da Vesely ile kısa bir süre sohbet etti. Jasikevicius'un takımı, Avrupa'da oynayacağı sıradaki maçta Dubai'yi ağırlayacak. EuroLeague'deki diğer temsilcimiz Anadolu Efes de evinde İspanyol devi Real Madrid'i 94-84 devirdi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Euroleague’de çifte zafer
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