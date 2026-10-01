Anadolu Efes, Euroleague’de Kızılyıldız’a kaybetti

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) üçüncü haftasında konuk olduğu Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'a 77-72 yenildi.

Dengeli başlayan müsabakanın ilk dakikalarında Strazel ve Jamer ise skor üreten lacivert-beyazlılar, 5. dakikayı 10-9 üstün geçti. İlk 7 dakikada iki takımın iyi savunmasına hücumda yapılan basit top kayıpları eklenince skor anlamında kısır kaldı. Son 3 dakikada iki ekip de hücumda etkinliğini artırırken ilk çeyrek Anadolu Efes'in 21-19 üstünlüğüyle kapandı. İlk 10 dakikadaki dengeli oyun ikinci çeyrekte de devam etti. Anadolu Efes farklı oyunculardan skor katkısı alırken Kızılyıldız ise Nwora'nın basketleriyle skorda dengenin bozulmasını önledi. Üstünlüğün birkaç kez el değiştirdiği ilk yarıyı ev sahibi ekip, 37-36 önde bitirdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci yarıda Kızılyıldız, Moneke'nin skorer oyunuyla rüzgarı arkasına aldı. Lacivert-beyazlılar, Malcolm ve Fernando'nun pota altında bulduğu basketlerle rakibinin farkı açmasına engel oldu. Periyot 56-53 Kızılyıldız'ın üstünlüğüyle tamamlandı.

James'in sakatlanmasından sonra kısa süreli bocalayan Anadolu Efes, 33. dakikada 8 sayı (63-55) geri düştü. Loyd, Saric ve Dozier'in basketleriyle 6-0'lık seri yakalayan lacivert-beyazlılar, 34. dakikada farkı 2'e indirdi: 63-61. Anadolu Efes, büyük heyecana sahne olan mücadelenin bitimine 9 saniye kala skor 73-71 iken üstünlüğü getirebilecek boş atışı Malcolm ile değerlendiremedi. Pozisyon sonrasında yapılan faulde Carter 2'de 2 yaptı ve 75-71 öne geçti. Kalan sürede yapılan taktik faullerde Kızılyıldız hata yapmadı ve sahadan 77-72 galip ayrıldı.

Lacivert-beyazlılarda Loyd'un 17 sayı, 7 ribaunt, Saric'in 13 sayı, 10 ribaunt, Strazel'in ise 13 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Kızılyıldız'da ise kenardan gelen Moneke 18 sayı, 7 ribauntla galibiyete önemli katkı sağladı.

Bu sonuçla Anadolu Efes, EuroLeague'deki üçüncü maçında ikinci yenilgisini yaşadı. Sırbistan temsilcisi ise bu sezonki ilk galibiyetini elde etti.

ANADOLU EFES'TE JAMES SAKATLANDI

Lacivert-beyazlı ekibin ABD'li oyun kurucu Mike James, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Üçüncü çeyreğin bitime 2 dakika 35 saniye kala topsuz alanda sağ ayak bileğinden sakatlanan James, yerde kaldı. Acıyla bileğinin arkasını tutan tecrübeli oyuncu, sedyeyle soyunma odasına götürüldü.

Mücadelede 22 dakika 30 saniye sahada kalan James, 11 sayı, 3 asist ve 1 ribauntla oynadı.

Salon: Belgrad Arena

Hakemler: Gytis Vilius (Litvanya), Steve Bittner (Almanya), Sergio Manuel (İspanya)

Kızılyıldız: Weiler-Babb 2, Carter 11, Dobric 10, Izundu 2, Ojeleye 9, Nwora 12, Moneke 18, Kramer 9, Motley, Jones 1, Miljenovic, Butler 3,

Anadolu Efes: James 11, Saric 13, Malcolm 5, Fernando 4, Strazel 13, Loyd 17, Russell 3, Dozier 4, Ercan Osmani 2, Jones, Yusta

1. Periyot: 19-21

Devre: 37-36

3. Periyot: 56-53

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör