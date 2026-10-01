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Giriş Tarihi: 1.10.2026 11:36

Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta yarın başlayacak! İşte program...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2. haftasının açılış maçında yarın, Karşıyaka ile Galatasaray MCT Technic karşı karşıya gelecek.

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AA
Basketbol Süper Ligi’nde 2. hafta yarın başlayacak! İşte program...
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- Haftanın açılış maçında Karşıyaka, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 19.00'da Galatasaray MCT Technic'i konuk edecek

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış mücadelesinde Karşıyaka, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 19.00'da Galatasaray MCT Technic'i ağırlayacak.

Ligde 2. haftanın programı şöyle:

Yarın:

19.00 Karşıyaka-Galatasaray MCT Technic (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

3 Ekim Cumartesi:

13.00 Yukatel Denizli Basket-TOFAŞ (Pamukkale Üniversitesi)

15.30 Bursaspor Basketbol-Türk Telekom (TOFAŞ)

18.00 Esenler Erokspor-Aliağa Petkimspor (Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi)

4 Ekim Pazar:

13.00 Çayırova Belediyespor-Bahçeşehir Koleji (Çayırova Belediyesi)

15.30 Fenerbahçe Tarfin-Biotekno Körfez Basket (Ülker Spor ve Etkinlik)

18.00 Pizzabulls Bordo Bandırma-Anadolu Efes (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

5 Ekim Pazartesi:

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta yarın başlayacak! İşte program...
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