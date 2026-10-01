Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Beşiktaş, yarın Barcelona'yla karşılaşacak!
Giriş Tarihi: 1.10.2026 14:36

Beşiktaş, yarın Barcelona'yla karşılaşacak!

Basketbol Avrupa Ligi'nin 3.haftasında Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, yarın akşam sahasında Barcelona ile karşı karşıya gelecek.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA
Beşiktaş, yarın Barcelona’yla karşılaşacak!
  • ABONE OL

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında yarın İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk edecek.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bir başka İspanyol ekibi Valencia Basket'e 96-94 yenilen siyah-beyazlı takım, ikinci haftada ise ilk galibiyetini aldı. Beşiktaş, İsrail takımı Maccabi Tel-Aviv'i deplasmanda 109-93 mağlup etti.

Barcelona ise ilk hafta Anadolu Efes'le oynadığı karşılaşmadan 89-82 galip ayrılırken, ikinci haftada Dubai Basketbol'a 94-87 yenildi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#VALENCİA BASKET #ANADOLU EFES #DUBAİ BASKETBOL #MACCABİ TEL AVİV #BARCELONA #BEŞİKTAŞ #BASKETBOL AVRUPA LİGİ
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş, yarın Barcelona'yla karşılaşacak!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA