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Giriş Tarihi: 1.10.2026 14:38

Fenerbahçe Tarfin, Dubai Basketbol'u ağırlayacak!

Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 3. haftasında Fenerbahçe Tarfin, yarın akşam Dubai Basketbol'u konuk edecek.

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AA
Fenerbahçe Tarfin, Dubai Basketbol’u ağırlayacak!
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Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 3. haftasında yarın Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketbol'u konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Sezonun ilk maçında Virtus Bologna'yı 78-68 yenen sarı-lacivertli ekip, sonraki karşılaşmada da Bayern Münih'i 100-76 mağlup etti. Dubai Basketbol ise ilk haftada Real Madrid'i 78-77 yendikten sonra ikinci maçında Barcelona karşısında 94-87'lik galibiyetle sahadan ayrıldı.

RAKİBİNE KARŞI AVRUPA LİGİ'NDE KAZANAMADI

Fenerbahçe Tarfin, Avrupa Ligi'nde Dubai Basketbol'a karşı galibiyet elde edemedi.

Geçen sezon Avrupa Ligi'nde yer almaya başlayan Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisiyle iki kez karşılaşan sarı-lacivertliler, iç sahadaki maçı 93-69, deplasmanda oynadığı müsabakayı ise 92-81 kaybetti.

Öte yandan Fenerbahçe Tarfin, sezon öncesi oynanan Avrupa Ligi Süper Kupa'nın üçüncülük maçında Dubai Basketbol'u 85-77 yendi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#FENERBAHÇE TARFİN #DUBAİ BASKETBOL #EUROLEAGUE #AVRUPA LİGİ #ÜLKER SPOR VE ETKİNLİK SALONU #REAL MADRİD #BAYERN MÜNİH
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Fenerbahçe Tarfin, Dubai Basketbol'u ağırlayacak!
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