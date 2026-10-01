İsrail takımına Kartal pençesi

BEŞİKTAŞ Erkek Basketbol Takımı, 13 yıl sonra döndüğü EuroLeague'de ilk galibiyetini aldı. İkinci hafta maçında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da İsrail takımı Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşan siyah-beyazlılar, parkeden 109-93'lük galibiyetle ayrıldı.
Kartal, bu organizasyonda ilk kez 100 sayı barajını aştı. Beşiktaş'ta Scottie Wilbekin 20 sayıyla müsabakanın en skoreri olurken Devon Dotson 17, Conor Morgan 13, Eugene Omoruyi ve Furkan Korkmaz 11'er sayı kaydetti. Temsilcimiz, ilk müsabakasında Valencia Basket'e 96-94 kaybetmişti. EuroCup'ta da
Bahçeşehir Koleji, Roma Basketbol'u 91-78 mağlup etti. Türk Telekom ise Tenerife'ye 82-75'lik skorla yenildi.
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Mete Efendioğlu - Editör