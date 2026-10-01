İsrail takımına Kartal pençesi

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

BEŞİKTAŞ Erkek Basketbol Takımı, 13 yıl sonra döndüğü EuroLeague'de ilk galibiyetini aldı. İkinci hafta maçında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daKartal, bu organizasyonda ilk kez 100 sayı barajını aştı. Beşiktaş'ta Scottie Wilbekin 20 sayıyla müsabakanın en skoreri olurken Devon Dotson 17, Conor Morgan 13, Eugene Omoruyi ve Furkan Korkmaz 11'er sayı kaydetti. Temsilcimiz, ilk müsabakasında Valencia Basket'e 96-94 kaybetmişti.Bahçeşehir Koleji, Roma Basketbol'u 91-78 mağlup etti. Türk Telekom ise Tenerife'ye 82-75'lik skorla yenildi.