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Giriş Tarihi: 2.10.2026 09:28

Basketbol Süper Ligi'nde 2.hafta başlıyor! İşte program...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2.haftasının açılış maçında bu akşam saat 20.00'de Karşıyaka ile Galatasaray MCT Technic karşı karşıya gelecek.

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AA
Basketbol Süper Ligi’nde 2.hafta başlıyor! İşte program...
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ikinci hafta maçları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre haftanın programı şu şekilde:

Bugün:

19.00 Karşıyaka-Galatasaray MCT Technic (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

Yarın:

13.00 Yukatel Denizli Basket-TOFAŞ (Pamukkale Üniversitesi)

15.30 Bursaspor Basketbol-Türk Telekom (TOFAŞ)

18.00 Esenler Erokspor-Aliağa Petkimspor (Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi)

4 Ekim Pazar:

13.00 Çayırova Belediyespor-Bahçeşehir Koleji (Çayırova Belediyesi)

15.30 Fenerbahçe Tarfin-Biotekno Körfez Basket (Ülker Spor ve Etkinlik)

18.00 Pizzabulls Bordo Bandırma-Anadolu Efes (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

5 Ekim Pazartesi:

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ #GALATASARAY MCT TECHNİC #BEŞİKTAŞ #TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU #FENERBAHÇE TARFİN
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Basketbol Süper Ligi'nde 2.hafta başlıyor! İşte program...
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