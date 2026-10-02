Basketbol Süper Ligi’nde 2.hafta başlıyor! İşte program...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ikinci hafta maçları oynanacak.
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre haftanın programı şu şekilde:
Bugün:
19.00 Karşıyaka-Galatasaray MCT Technic (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
Yarın:
13.00 Yukatel Denizli Basket-TOFAŞ (Pamukkale Üniversitesi)
15.30 Bursaspor Basketbol-Türk Telekom (TOFAŞ)
18.00 Esenler Erokspor-Aliağa Petkimspor (Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi)
4 Ekim Pazar:
13.00 Çayırova Belediyespor-Bahçeşehir Koleji (Çayırova Belediyesi)
15.30 Fenerbahçe Tarfin-Biotekno Körfez Basket (Ülker Spor ve Etkinlik)
18.00 Pizzabulls Bordo Bandırma-Anadolu Efes (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)
5 Ekim Pazartesi:
19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)