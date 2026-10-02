Dusan Alimpijevic: EuroLeague bu konuda acımasız bir zemin!

EuroLeague'in 3. haftasında Barcelona'ya 95-82 yenilen Beşiktaş'ta başantrenör Dusan Alimpijevic, zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alimpijevic, "Bir süredir savunmamız istediğimiz gibi değil. Bugün de bir başka kötü savunma gecesi oldu. Rakibimiz daha fazla pozisyon üretti ve birebir oyunlarda istediğimiz performansı alamadık. Barcelona'nın sahanın iki tarafındaki temaslı oyununa cevap vermekte zorlandık. 10 yeni oyuncu olunca bir şeyleri oturtmak için zamana ihtiyacınız oluyor. EuroLeague bu konuda acımasız bir zemin. Bundan çıkış bulmak için çalışacağız." diye konuştu.

Siyah-beyazlı taraftarların, çağrısına cevap verdiklerini kaydeden Sırp çalıştırıcı, "Taraftara büyük saygı duyuyorum. Beşiktaş iyi ve kötü günde taraftar desteği alan bir camia. Kötü günde bu varlığı göstermek Beşiktaş taraftarını özel kılıyor. Onlar yaşadığımız zorluğu biliyor. Kötü günde bu yükü taşımayanlar iyi günler geldiğinde sizin yanınızda olmayacak." ifadelerini kullandı.

Sakatlıklar ve çeşitli sebeplerle bazı oyunculardan faydalanamadıklarını söyleyen siyah-beyazlı antrenör, çift maç haftalarında diri oyunculara çok ihtiyaçları olduğunu kaydetti.

Barcelona Başantrenörü Aleksander Sekulic ise "Beşiktaş iyi bir takım. Burada oynamak bizim için keyifliydi. Bu atmosfer karşısında bir arada kaldık ve oyunun iki tarafında elimizden geleni yaparak galip geldik." dedi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör