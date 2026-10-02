Fenerbahçe Euroleague’de doludizgin

Fenerbahçe, Euroleague'in 3. haftasında konuk ettiği Dubai Basketbol'u 76-66 yendi ve 3'te 3 yaptı. Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, bu sezon turnuvada 3'te 3 yaptı. Dubai Basketbol ise ilk yenilgisini yaşadı.

Fenerbahçe Tarfin, hücumda yüksek yüzdeyle oynadığı ve dış atışlardan 4 isabet bulduğu ilk periyodun sonlarında farkı çift hanelere çıkardı ve çeyreği 26-14 önde tamamladı.

İkinci periyotta sarı-lacivertliler, Baldwin'in üst üste kaydettiği basketlerle 16. dakikada farkı 15 sayıya çıkardı: 38-23. 9-0'lık seri yakaladığı kalan bölümde oyun üstünlüğünü eline geçiren Dubai Basketbol, bitime 40 saniye kala farkı 3 sayıya kadar indirdi. Fenerbahçe, soyunma odasına 42-39 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğin ilk 7 dakikasında iki takım da skor üretmekte zorlandı. Fenerbahçe Tarfin, büyük bir bölümünü üstün götürdüğü ve Dubai Basketbol'un sadece bir kez skoru eşitleyebildiği bu periyodu 55-51 önde bitirdi.

Çekişmeli geçen dördüncü çeyreğin sonlarında Dubai Basketbol'a üstünlük sağlayan ve farkı çift hanelere çıkaran Fenerbahçe, karşılaşmayı 76-66 kazandı.

Salon: Ülker

Hakemler: Emilio Perez, Robert Lottermoser, Jordi Aliaga

Fenerbahçe: Bingham 20, Baldwin IV 14, Melli 2, Sertaç Şanlı 2, Horton Tucker 8, Juzang, Forrest 2, Key 12, Clyburn 3, Silva, Shields 9, Sargiunas 4

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Dubai: Okobo 18, Dangubic 2, Bacon 12, Blossomgame, Bertans, Kondic, Kabengele 5, Diakite 10, Shengelia 4, Wright IV 12, Petrusev 3, Walkup

Başantrenör: Xavi Pascual

1. Periyot: 26-14 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 42-39 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 55-51 (Fenerbahçe lehine)

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör