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Giriş Tarihi: 2.10.2026 21:36 Son Güncelleme: 2.10.2026 21:37

Galatasaray, Karşıyaka'ya kaybetti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Karşıyaka, evinde Galatasaray’ı 78-71 mağlup etti.

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İHA
Galatasaray, Karşıyaka’ya kaybetti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Karşıyaka, Galatasaray'ı konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleyi 78-71 kazandı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk
Hakemler: Can Mavisu, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Musa Kazım Çetin
Karşıyaka Basketbol: Muhaymin Mustafa 7, Briante Weber 3, Xavier Muntord 5, Markel Starks 11, Ishmael El-Amin 18, Rashard Kelly 9, Hakan Sayılı, Kendall Munson 4, Yavuz Gültekin 7, Steven Enoch 14
Başantrenör: Nenad Markovic
Galatasaray: Jerome Robinson Jr., Şehmus Hazer 13, Aleksej Nikolic 7, Can Korkmaz 5, Alen Smailagic 9, Chimezie Metu 6, Oumar Ballo 13, Efe Şekeroğlu, Nikola Ivanovic 7, Buğrahan Tuncer, Dyshawn Pierre 11
Başantrenör: Gianmarco Pozzecco
1. Periyot: 18-13 (Karşıyaka lehine)
Devre: 35-34 (Karşıyaka lehine)
3. Periyot: 50-48 (Karşıyaka lehine)
4. Periyot: 65-65
1. Uzatma: 78-71 (Karşıyaka lehine)

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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Galatasaray, Karşıyaka'ya kaybetti
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