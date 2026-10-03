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Giriş Tarihi: 3.10.2026 12:30

Anadolu Efes, ABD'li basketbolcu Cameron Payne'i kadrosuna kattı

Anadolu Efes, ABD'li basketbolcu Cameron Payne'i transfer etti.

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AA
Anadolu Efes, ABD’li basketbolcu Cameron Payne’i kadrosuna kattı
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Mavi-beyazlı takım, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 3. haftasında Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile oynanan maçta aşil tendonundan yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat edilen ve sezonu kapatan ABD'li yıldız oyuncu Mike James'in boşluğunu Payne ile doldurdu.

Kulübün açıklamasında, uzun yıllar Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyen 32 yaşındaki şutör oyun kurucuyla 2026-27 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sırbistan temsilcisi Partizan ile kariyerinde ilk kez geçen sezon Avrupa'da oynayan Cameron Payne, EuroLeague'deki 10 maçta 12,4 sayı, 3,9 asist ve 2,3 ribauntluk performans sergiledi.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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Anadolu Efes, ABD'li basketbolcu Cameron Payne'i kadrosuna kattı
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