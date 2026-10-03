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Giriş Tarihi: 3.10.2026

Avrupa’da güç gösterisi

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TURGUT DOĞAN
Avrupa’da güç gösterisi
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Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 3. haftasında evinde Dubai Basketbol'u 76-66 mağlup etti. Müsabakada periyotlar 26-14, 16-25, 13-12 ve 21-15 sona erdi. Avrupa'daki ilk 3 maçını da kazanan sarılacivertliler parkede fırtına estiriyor. Kanarya'da Marcus Bingham 17 sayı kaydetti. Jasikevicius'un öğrencileri gelecek hafta Yunan ekibi Panathinaikos'a konuk olacak. EuroLeague'deki diğer temsilcimiz Beşiktaş ise sahasında İspanyol devi Barcelona'ya 95-82 yenildi. Mücadeleyi siyahbeyazlıların başkanı Serdal Adalı, futbolcular Dusan Vlahovic ve Fabio Miretti de izledi. Alimpijevic'in takımı, sıradaki maçta Baskonia'ya konuk olacak. Öte yandan Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray deplasmanda Karşıyaka'ya 78-71 kaybetti.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Avrupa’da güç gösterisi
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