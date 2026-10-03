Avrupa’da güç gösterisi

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Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 3. haftasında evinde Dubai Basketbol'u 76-66 mağlup etti. Müsabakada periyotlar 26-14, 16-25, 13-12 ve 21-15 sona erdi.Kanarya'da Marcus Bingham 17 sayı kaydetti. Jasikevicius'un öğrencileri gelecek hafta Yunan ekibi Panathinaikos'a konuk olacak.Mücadeleyi siyahbeyazlıların başkanı Serdal Adalı, futbolcular Dusan Vlahovic ve Fabio Miretti de izledi. Alimpijevic'in takımı, sıradaki maçta Baskonia'ya konuk olacak. Öte yandan