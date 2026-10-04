Bahçeşehir Koleji, Glint Çayırova Belediyesi deplasmanında galip!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Glint Çayırova Belediyesi'ni 84-76 yendi.
Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakada ilk dakikalardaki üstünlüğü koruyan Bahçeşehir Koleji, birinci periyodu 27-23 önde bitirdi.
İkinci çeyrekte baskılı oyununa devam eden Bahçeşehir Koleji'ne Crawford ile karşılık vermeye çalışan ev sahibi ekip, Trevion Williams ve Tyler Cavanaugh'un sayılarına engel olamayınca devreye 45-59 geride girdi.
Üçüncü çeyrekte seyirci desteğini arkasına alan Glint Çayırova Belediyesi, Crawford ve Sulaimon ile etkili olarak farkı çeyrek sonunda 6 sayıya kadar düşürdü ve son periyoda 71-65 geride girdi.
Son periyotta farkın kapanmasına izin vermeyen Bahçeşehir Koleji, müsabakadan 84-76 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından Bahçeşehir Koleji ligde yoluna kayıpsız devam etti.