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Giriş Tarihi: 4.10.2026 17:28

Bahçeşehir Koleji, Glint Çayırova Belediyesi deplasmanında galip!

Bahçeşehir Koleji, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. hafta maçında Glint Çayırova Belediyesi deplasmanından 84-76 galip ayrıldı.

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AA Basketbol
Bahçeşehir Koleji, Glint Çayırova Belediyesi deplasmanında galip!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Glint Çayırova Belediyesi'ni 84-76 yendi.

Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakada ilk dakikalardaki üstünlüğü koruyan Bahçeşehir Koleji, birinci periyodu 27-23 önde bitirdi.

İkinci çeyrekte baskılı oyununa devam eden Bahçeşehir Koleji'ne Crawford ile karşılık vermeye çalışan ev sahibi ekip, Trevion Williams ve Tyler Cavanaugh'un sayılarına engel olamayınca devreye 45-59 geride girdi.

Üçüncü çeyrekte seyirci desteğini arkasına alan Glint Çayırova Belediyesi, Crawford ve Sulaimon ile etkili olarak farkı çeyrek sonunda 6 sayıya kadar düşürdü ve son periyoda 71-65 geride girdi.

Son periyotta farkın kapanmasına izin vermeyen Bahçeşehir Koleji, müsabakadan 84-76 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Bahçeşehir Koleji ligde yoluna kayıpsız devam etti.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ #BAHÇEŞEHİR KOLEJİ

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Bahçeşehir Koleji, Glint Çayırova Belediyesi deplasmanında galip!
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