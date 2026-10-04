Bahçeşehir Koleji, Glint Çayırova Belediyesi deplasmanında galip!

Üçüncü çeyrekte seyirci desteğini arkasına alan Glint Çayırova Belediyesi, Crawford ve Sulaimon ile etkili olarak farkı çeyrek sonunda 6 sayıya kadar düşürdü ve son periyoda 71-65 geride girdi.

Son periyotta farkın kapanmasına izin vermeyen Bahçeşehir Koleji, müsabakadan 84-76 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Bahçeşehir Koleji ligde yoluna kayıpsız devam etti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör