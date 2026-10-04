Fenerbahçe Tarfin, Biotekno Körfez Basket’i mağlup etti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında Biotekno Körfez Basket'i 85-84 mağlup etti.

Sarı-lacivertli ekip, boyalı alanda Horton-Tucker ve dış atışlarda da Onuralp Bitim'in bulduğu isabetlerle rakibine üstünlük kurarak ilk çeyreği 25-18 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci periyoduna hızlı başlayan ve dış atışlardan isabetler bulan Fenerbahçe Tarfin, Horton-Tucker'ın 13. dakikadaki üç sayılık basketiyle farkı 10'a çıkardı: 33-23. Sonrasında aldığı molayla toparlanan Biotekno Körfez Basket, Buie ve Davis'in sayılarıyla aradaki farkı azaltmaya çalıştı. Konuk takım, ikinci çeyreğin bitmesine 34 saniye kala Buie'nin serbest atıştan bulduğu basketle 7-0'lık seri yakaladı: 45-44. Sonrasında devre arasına kadar başka sayı olmadı ve sarı-lacivertliler soyunma odasına 45-44 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte her iki takımın da savunmada sertliği artırmasının ardından taraflar sık sık serbest atış çizgisine gitti. Bu periyotta hücumda kurduğu üstünlüğü devam ettiren Fenerbahçe Tarfin, çeyreğin bitmesine 45 saniye kala Clyburn'ün serbest atış çizgisinden bulduğu basketle farkı 13'e çıkardı: 68-55. Sarı-lacivertliler, son periyoda da 68-55 önde girdi.