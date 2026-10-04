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Giriş Tarihi: 4.10.2026 16:44 Son Güncelleme: 4.10.2026 16:45

Galatasaray, Gençlikspor'u uzatmalarda devirdi

Galatasaray Çağdaş Faktoring, normal süresi 77-77 sona eren maçta İstanbul Gençlikspor'u 84-83 mağlup etti.

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AA
Galatasaray, Gençlikspor’u uzatmalarda devirdi
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Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, normal süresi 77-77 sona eren maçta İstanbul Gençlikspor'u deplasmanda 84-83 yendi.

Salon: Başakşehir

Hakemler: Hüseyin Çamcı, Halil Ata Günal, Efe Özalkan

İstanbul Gençlikspor: Sevgi Tonguç 16, Damla Gezgin, Slocum 7, Stankovic 23, Guirantes 20, Şuğranur Sönmez 5, Özge Özışık 2, Collier 10

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 14, Nelson-Ododa 24, Sevgi Uzun 3, Derin Erdoğan 23, Elif Bayram 8, Gökşen Fitik 6, Sude Yılmaz 6, Hof

1. Periyot: 21-20

Devre: 42-46

3. Periyot: 60-58

Normal süre: 77-77

Beş faulle çıkanlar: 40.47 Stankovic (İstanbul Gençlikspor), 43.43 Elif Bayram (Galatasaray Çağdaş Faktoring)

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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Galatasaray, Gençlikspor'u uzatmalarda devirdi
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