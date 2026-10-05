Nefes kesen kapışmada Kanarya 1 sayı farkla galip

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
'nin ilk maçında geçen hafta Bahçeşehir Koleji'nden sürpriz bir yenilgi alan Fenerbahçe Tarfin
, dün konuk ettiği Biotekno Körfez Basket'i 85-84 mağlup etti. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelenin ilk yarısını da sarı-lacivertliler 45-44 önde kapattı. Kanarya'da Talen Horton Tucker 22 sayı ile maçın en skorer ismi oldu.
Johnny Juzang ise 21 sayı kaydetti. Konuk takımda kenardan gelen Filip Barna 18 sayı ile mücadele ederken,
Matt Mitchell 15 sayı üretti. Diğer sonuçlar:
Çayırova Belediye-Bahçeşehir Koleji: 76-84, Bandırma-Anadolu Efes: 79-85.