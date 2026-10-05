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Giriş Tarihi: 5.10.2026 20:53 Son Güncelleme: 5.10.2026 20:54

Potada Beşiktaş, Trabzonspor’u mağlup etti!

Beşiktaş, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 2. haftasında Trabzonspor’u 90-81 mağlup etti.

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Potada Beşiktaş, Trabzonspor’u mağlup etti!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Kritik mücadele Türkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynandı.

Beşiktaş, Trabzonspor karşısında parkeden 90-81 galip ayrıldı.

Beşiktaş'ta 16'şar sayı üreten Euegene Omoruyi ile Jaylen Nowell maçın en skorer oyuncuları oldu.

Trabzonspor'da 14'er sayı üreten Troy Caupain ile Isaiah Andre-Canaan ön plana çıktı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk galibiyetini elde etti.

Trabzonspor ise bu sezon ilk kez mağlup oldu.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ #BEŞİKTAŞ #TRABZONSPOR

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Potada Beşiktaş, Trabzonspor’u mağlup etti!
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