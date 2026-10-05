Potada Beşiktaş, Trabzonspor’u mağlup etti!

Beşiktaş'ta 16'şar sayı üreten Euegene Omoruyi ile Jaylen Nowell maçın en skorer oyuncuları oldu.

Trabzonspor'da 14'er sayı üreten Troy Caupain ile Isaiah Andre-Canaan ön plana çıktı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk galibiyetini elde etti.

Trabzonspor ise bu sezon ilk kez mağlup oldu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör