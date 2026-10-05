Potada Beşiktaş, Trabzonspor’u mağlup etti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Kritik mücadele Türkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynandı.
Beşiktaş, Trabzonspor karşısında parkeden 90-81 galip ayrıldı.
Beşiktaş'ta 16'şar sayı üreten Euegene Omoruyi ile Jaylen Nowell maçın en skorer oyuncuları oldu.
Trabzonspor'da 14'er sayı üreten Troy Caupain ile Isaiah Andre-Canaan ön plana çıktı.
Bu sonucun ardından Beşiktaş, bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk galibiyetini elde etti.
Trabzonspor ise bu sezon ilk kez mağlup oldu.