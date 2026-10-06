Basketbolda 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupa, yarın sahibini bulacak!

Basketbolda iki Türk ekibini karşı karşıya getirecek 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupa, yarın Mersin'de sahibini bulacak.

Organizasyonda geçen sezon Yunanistan'ın Athinaikos Qualco ekibini saf dışı bırakarak FIBA Avrupa Kupası'nı kazanan ÇİMSA ÇBK Mersin ile Galatasaray Çağdaş Faktoring'i mağlup ederek Avrupa Ligi şampiyonu olan Fenerbahçe Tarfin, kupa mücadelesi verecek.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.30'da başlayacak.

Mersin temsilcisi, ev sahibi avantajıyla çıkacağı maçta ilk Süper Kupa şampiyonluğunu elde etmek için ter dökecek.

Sarı-lacivertli ekip ise kazanması durumunda 2023 ve 2024'ün ardından 3. kez kupanın sahibi olacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör